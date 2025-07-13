Hicri yeni yılın başlangıcı olan Muharrem ayının bereketiyle Kağıthane’de geleneksel aşure ikramı gerçekleştirildi. Kağıthane Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte, 20 binden fazla vatandaşa sıcak aşure dağıtıldı.

VALİ GÜL VE PROTOKOL KATILDI

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Ay-yıldız motifleri ve "Kalbimiz Kağıthane" yazılı özel tasarımlı aşure kazanları, hem lezzeti hem de görsel şöleniyle büyük beğeni topladı.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Aşure ikramına katılmak isteyen binlerce vatandaş, etkinlik alanında uzun kuyruklar oluşturdu. Paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan aşure geleneği, Kağıthane’de bir kez daha coşkuyla yaşatıldı.

BAŞKAN ÖZTEKİN: AŞURE, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN SEMBOLÜDÜR

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, terörsüz bir Türkiye’nin başlangıcını sağlamış oldu. İnşallah Rabbim sonunu da güzel bir şekilde bitirmeyi nasip etsin. Milletimiz, devletimiz, bayrağımız bir. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Aşure etkinliğine değinen Başkan Öztekin, “Aşure, bu birlik ve beraberliğin bir sembolü aslında, bereketin bir sembolü. Hicri yılbaşının olduğu aydayız. Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit olduğu, Hz. Adem’in tevbesinin kabul edildiği, Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu, Hz. İbrahim’in ateşte yanmadığı, Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu bu mübarek aydayız. Kağıthaneli hemşehrimiz sağ olsun, bugün 20 bine yakın vatandaşımız davetimizi kabul etti. Aşureyi paylaştık, aynı sofrayı paylaştık, aynı duaya amin dedik. Rabbim kabul etsin,” ifadelerini kullandı.

Başkan Öztekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hemşehrimiz de sağ olsun, bu birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermiş oldu. Terörsüz bir Türkiye’nin başlangıcı olan bugünde, aşure gerçekten çok anlamlı bir tat oldu. Allah kabul etsin. Tüm Kağıthaneli Alemşehirli hemşehrilerimize, İstanbul’daki vatandaşlarımıza, katılan tüm STK’larımıza, siyasi partilerimize ve Sayın Valimiz Davut Gül’e teşekkür ediyoruz.”