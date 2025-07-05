2 Temmuz’da Sivrihisar’dan havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, Kaçkar Dağları yakınlarında düşerek kaza yaptı. Pilot Mehmet Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu Hicran Kaya yaralı kurtuldu. Arama kurtarma çalışmalarına katılan JAK, KDRK ve İDAK ekiplerinden oluşan 16 kişilik grup, yoğun sis, kar ve yağmur altında 8 saatlik yürüyüşle enkaza ulaştı. Dağcı Ali Yılmaz, "Sabah 6 civarında uçağı bulduk, hepimiz çok duygulandık. Yaralının yaşadığını öğrenince koşarak müdahale ettik" ifadelerini kullandı.

“Yaralıyı Hayatta Tutan Tek Şey Uçağın İçi Oldu”

Kurtarma sırasında Hicran Kaya’yı uçaktan çıkarmadıklarını belirten Yılmaz, “Havanın çok soğuk olması nedeniyle onu uçağın içinde tuttuk. Eğer dışarı çıkarsaydık hipotermi riski çok yüksekti. Yaralının hayatta kalmasını sağlayan tek şey uçağın kabininde olmasıydı” diye konuştu. Yaralının bilincinin açık olduğunu ifade eden Yılmaz, “Pilotun alçaktan uçtuğunu, sisin içine girince kazanın yaşandığını bize anlattı” dedi.

“Biraz Geç Bulduk Ama İnanarak Başardık”

Operasyonda yer alan ekiplerin moralinin hiç bozulmadığını vurgulayan Ali Yılmaz, “Eğitimlerimizin işe yaradığını görmek çok mutlu etti. Arkadaşlarımızla birlikte inançla mücadele ettik. Biraz geç de olsa bulabildik, bu gurur verici” dedi. Yaralı Hicran Kaya, helikopterle Erzurum’a taşınarak tedaviye alındı; pilot Demirci’nin cenazesi ise otopsinin ardından İstanbul’a gönderildi.