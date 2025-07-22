Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı olarak denetim uygulamaları başlatıldı. İzmir'deki denetimler, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle yürütülüyor. İl genelinde başlatılan denetimlerde, 270 denetmen görev aldı. Başta kafe, restoran ve kahvehaneler olmak üzere pek çok toplu kullanım alanında 4207 Sayılı Kanun'a uyulup uyulmadığı titizlikle incelendi. Sigara yasağına aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmeler ve kişilere idari para cezası uygulandı. Denetimlerle, vatandaşların temiz hava soluma hakkını güvence altına alınması, pasif etkilenmeyi önlenmesi ve toplum sağlığını korumanın amaçlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgularken, vatandaşlara da tütünsüz ve temiz hava hakkına sahip çıkmaları çağrısında bulundu. (DHA)