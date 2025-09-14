AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte sosyal hizmetlerde dijital dönüşümü hızlandırdı. Bakanlık, vatandaşların sosyal yardım ve hizmetlere daha kolay erişebilmesi için yapay zeka destekli yeni yönetim modelini uygulamaya aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 “Aile Yılı” vizyonu kapsamında yapay zeka, sosyal politikaların merkezine alınacak. Yeni model, aileleri güçlendirmeye yönelik projelerle dijital teknolojileri bir araya getirirken, mevcut hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlayacak. Aynı zamanda geleceğe dönük sosyal politikaların planlanmasında da etkin bir rol üstlenecek.

Çocukların Güvenliği Dijital Teknoloji ile Sağlanacak

Yapay zekanın en önemli kullanım alanlarından biri, çocukların korunması olacak. Sosyal medya ve dijital platformlarda çocuklara zarar verebilecek içerikler, yapay zeka sistemleri sayesinde daha etkin şekilde tespit edilip önlenecek. Ayrıca çocukların güvenli dijital ortamda gelişimini destekleyen uygulamalar da 2025 “Aile Yılı” politikaları doğrultusunda hayata geçirilecek.

Başvuru Süreçleri Kolaylaşacak, Hizmetler Hızlanacak

Vatandaşlar, bakanlığın yapay zeka destekli dijital asistanları sayesinde sosyal hizmet başvurularını daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinde otomatik yönlendirmeler sağlanacak, evrak işlemleri hızlanacak ve bürokratik yük hafifletilecek. Yeni model, elde edilen verilerin analiz edilmesiyle sosyal hizmetlerin daha verimli kullanılmasını da hedefliyor.

Bakanlık, yapay zeka ile güçlendirilmiş karar destek mekanizmaları sayesinde geleceğe dönük sosyal hizmet projeksiyonlarını daha sağlıklı hazırlayacak. Dijital dönüşüm, aile politikalarının kapsayıcılığını artırırken, Türkiye’nin sosyal hizmet alanındaki kapasitesini uluslararası ölçekte örnek gösterilebilecek bir seviyeye taşıyacak.