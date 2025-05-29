İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 44 yaşındaki Ömer Kakız hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kakız’ın eşi Feride Kakız’ın ardından kızı E.N.K. (18) ve kızının nişanlısı A.K. (22) de gözaltına alındı. Feride Kakız’ın emniyetteki ifadesinde, uzun süredir eşinden şiddet gördüğünü ve olay günü kendisine saldırdığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Silah sesleri üzerine ortaya çıktı

Olay, Konak ilçesi Tınaztepe Mahallesi 568 Sokak’ta dün saat 19.00 sıralarında yaşandı. Evden gelen silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ömer Kakız’ı başı ve göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kakız’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltı sayısı üçe yükseldi

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada, ilk olarak Feride Kakız gözaltına alındı. Ardından, olaya yardım ettikleri iddiasıyla kızları E.N.K. ve onun nişanlısı A.K. de gözaltına alındı. Feride Kakız’ın ifadesinde eşinden sürekli hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüğünü, olay günü de yeniden saldırıya uğradığını ve bu nedenle silah kullandığını belirttiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.