İzmir’in Ödemiş ilçesinde 3 Temmuz Çarşamba günü başlayan orman yangını, 2. gününde de devam etti. Yangına havadan müdahalenin yetersiz kalması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Bakanlığa başvuru yapılmış!

Yangınla mücadele sürerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Mayıs ayında bakanlığa başvurarak belediye adına yangın söndürme uçağı almak ve kullanmak için yetki istediği, ancak bu talebin reddedildiği; belediyenin ise bu süreçte yangın söndürme filosu kurmak üzere hazırlıklara başladığı, ancak hava araçlarının alımı ve kullanımı için gerekli bakanlık izinlerinin verilmediği yönünde iddialar gündeme geldi.

Ödemiş'te yangın kaç gündür devam ediyor?

3 Temmuz Çarşamba akşamı Ödemiş’e bağlı Tosunlar Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayılırken Suçıktı, Üzümlü ve Köseler gibi çevre mahallelerde tahliyeler gerçekleştirildi; yangın ikinci gününde devam ediyor ve henüz tamamen kontrol altına alınamadı.