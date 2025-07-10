Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Levent Yurga, İzmir Körfezi’nde özellikle yaz aylarında artış gösteren plankton türlerinin balık ölümlerine yol açabileceğini vurguladı. Körfezin doğal yapısının son derece dinamik olduğunu ancak artan kirlilik nedeniyle savunmasız hale geldiğini belirten Yurga, “Kış aylarında yağışlarla taşınan evsel ve sanayi atıkları, deniz canlılarının besin kaynağı olan tuzları da içeriyor. Bu da bazı plankton türlerinin aşırı artmasına neden oluyor” dedi.

Toksik Türler Tehlike Saçıyor: Oksijen Seviyesi Düşüyor

İzmir Körfezi’nde tespit edilen bazı plankton türlerinin toksik olduğunu ifade eden Yurga, bu organizmaların aşırı çoğalması durumunda suyun oksijen seviyesinin hızla düştüğünü ve bu durumun en dayanıklı türler için bile ölümcül olabildiğini söyledi. Yurga, “Geçen yıl Seferihisar ve Foça'da denizanalarının aşırı artışı görülmüştü. Bu yıl da benzer bir durum ağustos sonunda yaşanabilir. Körfezde yeniden balık ölümleri kapıda” diyerek uyarılarda bulundu.

“Mavi Körfez Mümkün, Yeter ki Kirlilik Azalsın”

Körfezin kurtuluşunun tek yolunun kirlilikle mücadele olduğunun altını çizen Yurga, hem yerel yönetimlerin hem de halkın sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti. “Arıtma tesislerinin sayısı artırılmalı, körfeze akan derelerin kirliliği azaltılmalı. Halk bilinçlenmeli. Bunlar yapıldığında 2-3 yıl içinde körfezde gözle görülür bir temizlik sağlanabilir. Mavi körfez elde edilmesi son derece kolay. Gelecek nesillere yüzülebilir bir deniz bırakmak elimizde” ifadelerini kullandı.