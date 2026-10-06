Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından AK Parti’nin sosyal medya hesabından İzmir’e ilişkin bir video paylaşıldı. Paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik eleştirel görüntüler ile İzmir Marşı’na yer verilirken videonun sonunda 7 Ekim 2026 tarihinin bulunması dikkat çekti.

Söz konusu paylaşım, Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddialarıyla birlikte değerlendirilirken siyasi kulislerde tartışma konusu oldu.

Özel’den “İzmir” üzerinden sert çıkış

Gelişmelerin ardından açıklama yapan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın İzmir üzerinden yürüttüğü siyasete tepki gösterdi.

Özel, “Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar” ifadelerini kullandı. İzmir Marşı üzerinden de iktidara göndermede bulunan Özel, “İzmir’e ‘gavur’ diyenlerin, İzmir Marşı’na merakı manidar” dedi. Özel ayrıca, “Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar” ifadeleriyle meydan okudu.

“İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın”

Özel, AK Parti’nin geçmişte İzmir için çıkardığı adaylara da gönderme yaparak “Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı. İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Genel Başkan, “Hadi Erdoğan, yarın o namert ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum” dedi. Özel, açıklamasını “Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor” sözleriyle tamamladı.

Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar. Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı. İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. KapKaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler. Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor. — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 6, 2026