SYM, sistem belgelendirme faaliyetlerinde TÜRKAK akreditasyon sürecini tamamladı. Akreditasyonla birlikte kuruluşun belgelendirme hizmetlerinde teknik yeterlilik, tarafsızlık ve uluslararası standartlara uyum kriterleri tescillendi.

Sistem belgelendirme alanında faaliyet gösteren SYM, TÜRKAK akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak belgelendirme hizmetlerindeki yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; akreditasyon, SYM’nin teknik yeterlilik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda, uluslararası standartlara uygun belgelendirme hizmeti sunmasını güvence altına alan önemli bir adım olarak öne çıktı.

Akreditasyon, belgelendirme hizmeti alan kuruluşlar açısından yalnızca bir sertifika niteliği taşımıyor. Aynı zamanda belgelendirme faaliyetlerinin belirli teknik yeterlilik, tarafsızlık ve kalite kriterleri çerçevesinde yürütüldüğünü ortaya koyan önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

BELGELENDİRMEDE GÜVEN VE TARAFSIZLIK ÖNE ÇIKIYOR

SYM Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Özen, TÜRKAK akreditasyon sürecinin kuruluş açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, akreditasyonun SYM’nin çalışma anlayışını ortaya koyduğunu ifade etti. Özen, “TÜRKAK akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu akreditasyon, SYM olarak belgelendirme faaliyetlerinde ortaya koyduğumuz yetkinlik, tarafsızlık ve kalite anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve şeffaf hizmet anlayışımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

HİZMET ALAN KURULUŞLAR İÇİN KALİTE KRİTERLERİ

Akreditasyon süreciyle birlikte SYM’nin belgelendirme faaliyetlerinde güvenilirlik, teknik yeterlilik ve tarafsızlık ilkelerinin daha güçlü şekilde öne çıkarılması hedefleniyor. Kuruluşun çalışma anlayışında yer alan “güven, yetkinlik, tarafsızlık ve sürekli gelişim” ilkeleri, bundan sonraki süreçte de belgelendirme faaliyetlerinin temel unsurları arasında gösteriliyor. Bu kapsamda SYM, hizmet sunduğu kuruluşlara uluslararası standartlara uygun ve şeffaf bir belgelendirme süreci sunmayı hedefliyor.

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