COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde Pasifik ada ülkesi Tuvalu'da temaslarda bulundu. Kurum, iklim değişikliğinin etkilerini en ağır şekilde yaşayan bölgelerden Tuvalu'nun taleplerini Fiji'deki Pre-COP toplantısına ve ardından Antalya'daki COP31'e taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) öncesindeki Pre-COP toplantıları Fiji ve Tuvalu'da devam ediyor.

COP31 Başkanı Murat Kurum, beraberindeki ülke temsilcileriyle Tuvalu'da Tuvalu Kıyı Uyarlama Projesi'ni yerinde inceledi. Kurum'a, deniz seviyesinin yükselmesine karşı oluşturulan ıslah edilmiş karasal alanlar ile güneş enerjisi projeleri hakkında bilgi verildi.

"Tuvalu'nun sesini Antalya'ya taşıyacağız"

Murat Kurum, Tuvalu'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kurum, "Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncesinde iklim değişikliğini en derinden hisseden Pasifik'teki ada ülkelerinden Tuvalu'dayız. Sular altında kalma tehdidi yaşayan Tuvalu'da bilim insanlarını ve yerel halkı dinledik. Tuvalu'nun sesini Fiji'deki Pre-COP'a, oradan Antalya'ya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Tuvalu iklim değişikliğinin en kırılgan noktalarından biri

COP31 Başkanlığı'nın Eylem Gündemi'nde yer alan 10 öncelikli temadan biri "Okyanuslar ve Denizler" başlığı. Pasifik Okyanusu'nda 9 mercan adasından oluşan ve yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Tuvalu, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en hassas bölgeler arasında gösteriliyor.

Bilim insanlarının öngörülerine göre Tuvalu topraklarının yüzde 95'inin 2100 yılına kadar su altında kalma riski bulunuyor. Bu durum, ülkenin topraklarıyla birlikte devlet statüsünü kaybetme ihtimalini de gündeme getiriyor.

Tuvalu, olası iklim kaynaklı göçlere karşı Kasım 2023'te Avustralya ile "Avustralya-Tuvalu Falepili Birliği" anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında her yıl 280 Tuvalu vatandaşına Avustralya'ya göç ederek burada kalıcı olarak ikamet etme, eğitim alma ve çalışma hakkı tanınıyor.

Fiji ve Vanuatu'nun yanı sıra Küba, Jamaika ve Maldivler gibi ada ülkeleri de iklim değişikliğinin etkilerine karşı hassas bölgeler arasında bulunuyor.

Pre-COP nedir?

Pre-COP, her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP) öncesinde gerçekleştirilen hazırlık toplantısı olarak biliniyor.

Toplantılarda COP zirvesi öncesinde ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının azaltılması ve müzakerelere hazırlık yapılması amaçlanıyor.

COP zirvesinin ev sahipliği Birleşmiş Milletler'de 5 bölgesel grup arasında dönüşümlü olarak yapılıyor. Geçen yıl Latin Amerika ve Karayipler Grubu adına Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı COP'a, bu yıl Türkiye Batı Avrupa ve Diğerleri (WEOG) grubu adına ev sahipliği yapacak.

COP31'de Avustralya ise müzakere başkanlığını yürütecek. Bu kapsamda Avustralya'nın talebiyle Pre-COP toplantıları Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da gerçekleştiriliyor.