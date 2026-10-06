Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda “Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri” gündemiyle Üçlü Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da yer alan yeni nesil çalışma modelleri ele alındı.

İşsizlikte düşüş, hedef daha aşağısı

Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, son dönemde iş gücü piyasasında uygulanan politikalarla önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade etti. İşsizlik oranının yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde bulunduğunu belirten Işıkhan, ağustos ayında açıklanan son veride oranın yüzde 7,8’e gerilediğini aktardı.

Genç işsizlik oranının da yüzde 13 seviyesine indiğini belirten Işıkhan, mevcut tablonun daha ileri taşınması gerektiğini söyledi. Işıkhan, işsizliği daha da azaltmak amacıyla yeni politika araçlarını devreye aldıklarını belirterek, çalışma hayatına katılım konusunda güçlük yaşayan grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu kaydetti.

Hedef daha kapsayıcı çalışma hayatı

Işıkhan, Merkez Bankası’nın 2025 yılı 3’üncü Enflasyon Raporu’nda da iş gücüne katılım konusunda önemli değerlendirmeler bulunduğunu ifade etti. Potansiyel iş gücünün farklı özelliklere sahip gruplardan oluştuğuna dikkat çeken Işıkhan, politikaların demografik grupların ihtiyaçları dikkate alınarak şekillendirilmesinin katılım oranlarını artırabileceğini söyledi.

Kadın istihdamına yönelik İş Pozitif ve gençlerin istihdamını destekleyen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programlarını hatırlatan Işıkhan, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında çalışanlara yönelik politikaların sürdürüleceğini belirtti. Yeni nesil çalışma modellerinin amacının tek bir çalışma biçimini dayatmak olmadığını vurgulayan Işıkhan, farklı çalışan ve işletme gruplarının ihtiyaçlarına cevap veren, çalışanların hak ve güvencelerini koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Avrupa’daki modeller de inceleniyor

Yeni çalışma modellerine yönelik çalışmaların Orta Vadeli Program’da belirlenen hedeflerle örtüştüğünü belirten Işıkhan, iş-yaşam dengesi ile kadın ve gençlerin iş gücüne katılımının artırılmasına yönelik politikaların önemine dikkat çekti. İş gücü piyasasının yalnızca işsizlik oranıyla değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Işıkhan, iş gücünün niteliğinin, potansiyel iş gücünün ve farklı demografik grupların durumunun daha yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Hazırlanan düzenlemelerde uluslararası uygulamaların da dikkate alındığını belirten Işıkhan, özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerinin incelendiğini ve Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla uluslararası örnekler arasında dengeli bir yapı kurulmasının amaçlandığını aktardı.

Çalışan hakları ve işveren ihtiyaçları birlikte ele alınacak

İşverenlerin değişen koşullara uyum sağlaması ile çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasının birbirinin alternatifi olmadığını vurgulayan Işıkhan, çalışma hayatının güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı mevzuat düzenlemelerinin daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Güçlü bir iş gücü piyasasının çalışanların haklarını koruyan, istihdamı artıran, üretkenlik ve rekabet gücünü destekleyen ve sosyal diyaloğu güçlendiren bir anlayışla oluşturulabileceğini belirten Işıkhan, toplantının çalışma hayatına ilişkin somut, dengeli ve uygulanabilir sonuçlara katkı sağlamasını temenni etti.