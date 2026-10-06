Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında farklı yöntemlerle gerçekleştirilen 3 ayrı dolandırıcılık olayı incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda olaylarda toplam 90 milyon TL tutarında dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlenirken, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarla 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Farklı dolandırıcılık yöntemleriyle gerçekleştirilen olaylara ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 12 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.