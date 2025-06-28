Nallıhan’ın doğal güzelliklerinin ve yaban hayatının öne çıkarıldığı yarışmaya bu yıl 119 fotoğrafçı yaklaşık 500 kare ile katıldı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 51 fotoğraf ödüle değer bulundu.

Levent Açıkgöz , Nallıhan Kuş Cenneti’nde çektiği “Ak Balıkçıl Kuşu” fotoğrafıyla,

Salih Kuş ise havadan çektiği “Asarlık Tepeleri Tabiat Anıtı” görüntüsüyle yarışmada birinci oldu.

Nallıhanlı Fotoğrafçılara Da Ödül

Yarışmanın ev sahibi Nallıhan’dan da birçok fotoğraf sanatçısı başarı gösterdi. Erman Kırankaya, Murat Karaman, Mehtap Karaman, Aytekin Karaman ve Fatih İnan, mansiyon ve sergileme ödüllerine layık görüldü.

Ödül Töreni 11 Ekim’de

Dereceye giren eserlerin sahipleri, 11 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreninde plaket ve ödüllerini alacak. Yarışmanın organizasyonunu, 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan koordinasyonunda Başkent Ankara Meclisi üstlendi.

Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarının Buluşma Noktası: Nallıhan

Her yıl katılımcı sayısı artan yarışma, Ankara’nın doğa turizmi açısından önemli lokasyonlarından biri olan Nallıhan Kuş Cenneti ve Asarlık Tepeleri gibi doğal zenginlikleri tanıtmayı hedefliyor.