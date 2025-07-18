Ertuğrul Sandıkcı, geçtiğimiz sezon U-17 Elit A Ligi’nde 8 maçta 9 gol ve 5 asist, U-19 Ligi’nde ise 26 maçta 28 gol ve 8 asist ile oynayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Genç golcü, 2023-2024 sezonunda altyapı liglerinde toplam 37 gol ve 15 asist gibi etkileyici bir istatistik yakaladı.

İstanbulspor’un Genç Yetenek Politikası Devam Ediyor

Son yıllarda genç oyunculara yaptığı yatırımlarla bilinen ve birçok ismi Avrupa kulüplerine kazandıran İstanbulspor, Ertuğrul Sandıkcı’yı yeni projesi olarak konumlandırıyor. Genç yıldız adayının, 1’inci Lig’de göstereceği performansın yakından takip edileceği ve kulübün gelecekteki Avrupa hedeflerinde önemli bir rol üstlenebileceği belirtiliyor.

5 Yıllık Planlama

İstanbulspor’un Ertuğrul’la 5 yıllık uzun vadeli sözleşme imzalaması, kulübün genç futbolculara duyduğu güvenin bir göstergesi olarak görülüyor. Genç oyuncu, kariyerinin en önemli basamaklarından birine adım atarken, İstanbulspor da geleceğin yıldız adaylarından birini kadrosuna katmış oldu.