Yerebakan, Kafkasör Yaylası’nda boğa güreşlerini izlemek için ailesiyle çadır kurdu ve geceyi burada geçirdi. Gece saatlerinde, çamaşır makinesi kazanında ateş yakan Yerebakan, bu ateşi çadırına alarak uyumaya geçti. Sabah saatlerinde, çadırına gelen diğer kişiler Yerebakan’ı hareketsiz bir şekilde yerde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Yerebakan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yerebakan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a kaldırıldı.

Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde, Yerebakan’ın yaktığı ateşten çıkan duman nedeniyle zehirlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)-