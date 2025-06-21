İlk saldırı 13 Haziran’da gerçekleşmiş ve dört önemli tesis zarar görmüştü: merkezi kimya laboratuvarı, uranyum dönüştürme tesisi, reaktör yakıtı üretim tesisi ve inşaat aşamasındaki zenginleştirilmiş uranyum metal işleme tesisi. Bu saldırının ardından herhangi bir radyasyon sızıntısı tespit edilmemişti.

Bugün yapılan yeni açıklamada, aynı tesiste altı binanın daha hedef alındığı bildirildi. Bu binalar arasında henüz faaliyete geçmemiş doğal ve tükenmiş uranyum metal üretim tesisi, yakıt çubuğu üretim tesisi, düşük zenginleştirilmiş uranyum pelet üretimi yapılan bir bina, iki laboratuvar, kontamine ekipmanların işlendiği bir atölye ve nükleer malzeme içermeyen bir ofis binası yer alıyor.

Ayrıca, IAEA bugün erken saatlerde, kompleks içerisinde yer alan santrifüj üretim atölyesinin de İsrail tarafından hedef alındığını duyurdu.

IAEA'nın açıklamasına göre, hedef alınan tesislerin çoğunda ya hiç nükleer malzeme bulunmuyordu ya da yalnızca az miktarda doğal veya düşük zenginleştirilmiş uranyum mevcuttu. Bu nedenle, olası radyasyon yayılımı sadece hasar gören binalarla sınırlı kalıyor.

IAEA Genel Direktörü Grossi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Esfahan’daki bu nükleer kompleks – İran’ın nükleer programının kilit noktalarından biri – tekrar tekrar saldırıya uğradı ve ciddi şekilde zarar gördü. Mevcut nükleer malzeme analizimize göre, bölge dışına yayılan bir kontaminasyon riski görmüyoruz. Ancak defalarca belirttiğim gibi, nükleer tesisler hiçbir zaman hedef alınmamalıdır.”