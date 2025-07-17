İsrail Meclisi'nde 11 milletvekiliyle temsil edilen Şas Partisi, partinin dini otoritesi olan Hahamlar Konseyi'nin kararıyla hükümetten istifa etti. Kararın nedeni, Haredi cemaatine askerlikten muafiyet sağlayacak yasa üzerindeki derin görüş ayrılıkları oldu.

Bu istifayla birlikte, daha önce başka bir Haredi koalisyon ortağını da kaybeden Netanyahu hükümeti, Meclis’te sadece 50 sandalye desteğiyle azınlık hükümeti konumuna düştü.

Muhalefeti Desteklemeyecekler

Her ne kadar Şas Partisi koalisyondan ayrılmış olsa da, parti yetkilileri, muhalefetin Netanyahu hükümetini devirmeye yönelik girişimlerine destek vermeyeceklerini açıkladı. Bu açıklama, hükümetin kısa vadede yıkılmayacağını ancak ciddi bir istikrarsızlık yaşandığını gösteriyor.