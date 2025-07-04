Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte Filistinlilere yönelik 26 'kanlı katliam' işlendiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 142 artarak 57 bini aştı

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 14 esiri aylar sonra serbest bıraktı

İsrail'in Gazze'deki ablukası, çocukları yetersiz beslenme ve hastalıkların pençesine itiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 80 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yakıt sıkıntısının sürmesi hasta ve yaralılar için ölüm demek

Açıklamada, İsrail ordusunun, kasten öldürme ve soykırım politikasına tam gaz devam ettiğini gösteren bu son saldırılarda 300'ü aşkın kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların çoğunlukla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı barınaklar, çadırlar, evler, parklar, pazarlar ve insani yardım dağıtım noktalarına düzenlendiği vurgulanan açıklamada, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail'in, bu saldırılarla 'toplumun en savunmasız kesimini kasıtlı olarak hedef aldığını' göstermiş olduğu belirtildi.

Hükümetin açıklamasında İsrail'in, hastaneleri bombalayarak, sağlık personelini hedef alarak ve hayati önem taşıyan malzemelerin girişini engelleyerek sağlık sisteminin geri kalanını da çökertmeye çalıştığı vurgulandı.