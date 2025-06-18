İsrail ordusu, Tahran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını duyururken, hedeflerden birinin Hamaney’in bulunduğu yer olduğu öne sürüldü. Ancak İran liderinin saldırıdan etkilenip etkilenmediği konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil.

İsrail cephesinden gelen açıklamada, “Hamaney’in sığındığı yeri vurduk” ifadeleri yer aldı. Bu iddia bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

Söz konusu gelişmeden sadece saatler önce Hamaney, yayınladığı video mesajında ABD ve İsrail'e sert uyarılarda bulundu.

Ayetullah, “İsrail vahim bir hata yaptı ve bunun sonuçlarına katlanacak. İran, hava sahasının ihlalini asla affetmeyecek” dedi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın dünkü açıklamaları da dikkat çekti. Trump, “Hamaney’in yerini biliyoruz ama onu öldürmeyeceğiz” ifadeleriyle uluslararası kamuoyunu şaşırttı.

Sabah saatlerinde yaptığı bir başka açıklamada Hamaney, “İran milleti teslim olmaz, dayatılan barışa da savaşa da karşı durur. ABD’nin müdahalesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur” diyerek kararlılık mesajı verdi.