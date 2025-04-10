ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerine imza attığı bir törenden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Amerika'nın cumartesi günü İran ile doğrudan müzakerelere başlayacağını ve bu görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmasının tüm taraflar için en iyi çözüm olacağını belirtti.

Trump, İran halkının son derece akıllı ve zeki olduğunu, mevcut durumu çok iyi bildiklerini vurgulayarak, İran’la yapılacak anlaşmaya dair çok büyük bir talepleri olmadığını ifade etti. Ancak, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Başkan, İran ile anlaşmaya varılamaması halinde alınacak önlemlerle ilgili soruya ise net bir yanıt verdi: "Eğer askeri müdahale gerekiyorsa, buna başvuracağız. Ve İsrail de bu süreçte bizimle birlikte hareket edecektir. Ancak şunu net bir şekilde söylemeliyim ki, bu konuda liderlik bizde olacak; kimse bize liderlik edemez. Biz neyi istersek, onu yapma gücüne sahibiz."