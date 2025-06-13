İsrail medyalarından alınan bilgilere göre, İran'ın İsrail'e gönderdiği insansız hava araçlarının (İHA) tamamı hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. İran İsrail'in gece saatlerinde başlattığı saldırılara karşı, İsrail'e 100'den fazla İHA gönderdi.

Ancak İsrail basını, bu insansız hava araçlarının hiçbirinin hedefine ulaşamadığını ve tamamının İsrail savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Saldırıların ardından bölgede tansiyonun yükseldiği ve her iki tarafın da karşılıklı tehditlerini sürdürdüğü bildiriliyor.