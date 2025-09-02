İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı kalınması halinde uranyum zenginleştirme seviyesini yeniden yüzde 3,67’ye düşürmeye hazır olduklarını belirtti.

Avrupalı güçlerin, özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya’nın BM yaptırımlarını yeniden devreye sokma girişimlerini eleştiren Bekayi, bu adımların ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Bekayi, “Avrupalılar, Washington’un baskısı altında hareket ediyor ve artık ABD ile İsrail’in vekili olmayı seçtiler” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, İsrail’in İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin sözlerine dikkat çekerek, bazı Avrupa hükümetlerinin bu saldırıları fiilen onaylamış olabileceğini ve İsrail’e istihbarat sağladığını öne sürdü.

İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilme ihtimali hakkında da konuşan Bekayi, bu kararın hükümet değil Meclis yetkisinde olduğunu belirtti. Bekayi, ülkenin uranyum zenginleştirme hakkının korunacağı kapsamlı bir anlaşmaya bağlı olarak diplomasi sürecine açık olduklarını kaydetti ve Batılı ülkelerin, İsrail ve ABD’nin diplomasi sürecini baltalayan rolünü göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.