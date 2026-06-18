İran basınına konuşan Kalibaf, Hürmüz Boğazı konusunda uluslararası hukuk ve denizcilik kuralları çerçevesinde hareket edeceklerini belirtti. Kalibaf, boğazlara kıyısı bulunan ülkelerin hakları ve sorumlulukları bulunduğunu ifade ederek, “Bu haklardan biri de sundukları hizmetler karşılığında diğer ülkelerin ücret ödemesidir” dedi.

Kalibaf’tan Hürmüz Boğazı açıklaması

İran Meclis Başkanı, daha önce yaptığı “Hürmüz Boğazı artık eski koşullarına dönmeyecek” değerlendirmesini yineleyerek, bölgedeki dengelerin değiştiğini savundu.

Kalibaf, “Uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğiz. Boğazlara kıyısı bulunan ülkelerin hem hakları hem de yükümlülükleri vardır” ifadelerini kullandı.

“ABD’ye güvenimiz yok”

ABD ile varılan mutabakata rağmen güven sorununun devam ettiğini belirten Kalibaf, olası bir anlaşmanın uluslararası kurumlar tarafından desteklenmesinin bile yeterli olmayabileceğini öne sürdü.

Kalibaf açıklamasında, “Nihai bir anlaşmaya varılsa ve hatta bu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylansa bile yine de güvenilir değildir” ifadelerine yer verdi.

İran’dan “adım karşılığında adım” şartı

Mutabakat metninde İran’a yönelik 300 milyar dolarlık savaş tazminatının “yeniden imar ve ekonomik kalkınma” başlıklarıyla yer aldığını belirten Kalibaf, İran’ın yükümlülüklerinin karşılıklı ilerleme esasına dayandığını söyledi.

Kalibaf, “Üstlendiğimiz her yükümlülük, ‘adım karşılığında adım’ ilkesi temelinde kabul edilmiştir. ABD yükümlülüklerini yerine getirmezse, biz de herhangi bir adım atmayacağız” dedi.