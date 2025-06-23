ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, mevcut rejimin İran’ı “tekrar büyük yapmadığını” savunarak rejim değişikliğinin gündeme gelebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla İran rejimini hedef aldı. "Rejim değişikliği terimini kullanmak politik açıdan doğru olmayabilir" diyen Trump, "Ancak mevcut İran rejimi İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın? İran'ı yeniden büyük yapalım (MIGA!!!)” ifadelerini kullandı.

“Nükleer Tesislere Ağır Darbe Vurduk”

Trump, bir başka paylaşımında ise ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında nükleer tesislerin ağır hasar gördüğünü belirtti.

“Vuruşlar sertti ve hedeflere isabet etti. Ordumuz büyük bir beceri sergiledi” diyen Trump, operasyonun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

B-2 Bombardıman Uçakları Güvenli Şekilde Döndü

Trump, İran’a düzenlenen saldırıya katılan B-2 tipi bombardıman uçaklarının görevlerini tamamladıktan sonra Missouri eyaletine güvenli bir şekilde döndüğünü açıkladı. ABD'li pilotlara da seslenen Trump, “Harika bir iş çıkardınız, teşekkür ederim” dedi.