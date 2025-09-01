PHİLİPS, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul formalarının ütü teknolojileri sayesinde pratik ve hızlı şekilde hazırlanabileceğini aktardı. Şirket, kumaşı tanıyan yapay zekalı ütüler sayesinde sıfır yanık garantisi sunduğunu, en zorlu kırışıklıkların bile saniyeler içinde yok olduğunu bildirdi. Okul zilinin çalmasına sayılı günler kala, aileler için tatlı bir telaş başladı. Philips, kumaşı tanıyan yapay zekalı ütüleri sayesinde okul kıyafetlerinin yanık riski olmadan en zorlu kırışıklıkların kısa sürede ütülenebildiğini aktardı.

Marka tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Versuni, bu yoğun dönemde ailelerin en büyük yardımcısı olmak için geliştirdiği akıllı ütü teknolojileriyle forma ütülemeyi hızlı, pratik ve güvenli bir deneyime dönüştürüyor. Philips PerfectCare 9000 ve Philips Azur 8000 serisi ütülerle artık kumaş türüne göre ısı ayarı yapma, yanma endişesi taşıma veya inatçı kırışıklıklarla dakikalarca uğraşma devri sona eriyor.

YANLIŞ ISI AYARINA SON: KUMAŞI TANIYAN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ

Okul formaları genellikle pamuklu gömlekler, polyester pantolonlar ve yünlü hırkalar gibi farklı kumaş türlerinden oluşuyor. Her kumaşın farklı bir ısı ayarı gerektirmesi, yanma ve parlama riskini de beraberinde getiriyor. Dünyanın ilk ve tek kumaş tanıma teknolojisine sahip Philips PerfectCare 9000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü, bu sorunu kökünden çözüyor. Dahili kamerası ve yapay zekası sayesinde ütülediği kumaşı anında tanıyan ActiveSense teknolojisi, ısı ve buhar miktarını otomatik olarak ideal seviyeye getiriyor. Gömleğin pamuklu yakasından eteklerin hassas kumaşına geçerken hiçbir ayar yapmaya gerek kalmıyor. OptimalTEMP teknolojisi ile birleşen bu özellik, ütülenebilir tüm kumaşlarda ve formalardaki baskılı logolarda sıfır yanık garantisi sunarak en değerli giysileri bile koruma altına alıyor.

ZAMANA KARŞI YARIŞAN AİLELER İÇİN HIZLI VE GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER

Sabah koşuşturmacasında her saniyenin değerli olduğunu bilen Philips, Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü ile de hız ve performansı bir araya getiriyor. 3000W gücüyle anında ısınan ütü, 260 grama varan güçlü şok buharıyla en zorlu forma kırışıklıklarını bile tek geçişte pürüzsüz hale getiriyor. Üstelik DynamiQ akıllı buhar sensörü, elinizin hareketini algılayarak yalnızca gerektiğinde buhar veriyor, böylece hem su hem de enerji tasarrufu sağlıyor.

PHİLİPS’TEN VELİLERE ZAMAN KAZANDIRAN FORMA ÜTÜLEME İPUÇLARI

“Logoları ve baskıları koruyun: Formaları ters çevirerek ütülemek, renklerin canlılığını ve amblemlerin yapısını korumaya yardımcı olur. Philips’in sıfır yanık garantisi sunan OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu adımı endişesizce atlayabilirsiniz.

“ Pileleri sabitleyin: Pileli etekleri ütülerken, pileleri ataş veya mandal yardımıyla sabitleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Philips ütülerin güçlü ve sürekli buhar çıkışı, pilelerin kalıcı ve keskin bir görünüme kavuşmasını sağlar.

“ Zorlu kırışıklıklara buhar gücü: Gömlek yakaları ve manşetler gibi katlı ve sert bölgelerdeki kırışıklıkları açmak için şok buhar özelliğini kullanın.

“ Son dakika dokunuşları: Askıdaki formayı son bir kez kontrol ettiğinizde fark ettiğiniz küçük bir kırışıklık için ütü masasını kurmanıza gerek yok. Philips ütülerin dikey buharlama özelliği sayesinde formayı askıdayken saniyeler içinde pürüzsüzleştirebilirsiniz.”