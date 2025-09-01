Kaza, Nazilli’nin kırsal Bozyurt Mahallesi 662’nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Nazilli yönünden Ödemiş'in kırsal Bozyurt Mahallesi’ne giden Yiğit Ö. (19) idaresindeki 45 AL 687 plakalı otomobil, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen K.A. yönetimindeki 35 AH 7087 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler Yiğit Ö., K.A. ile her iki otomobildeki H.A., M.A., E.M.S., M.B., A.A.S. ve A.I. olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yiğit Ö.'nün kullandığı otomobildeki E.M.S., M.B., A.A.S. ve A.I.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruğu bildirildi. Öte yandan Yiğit Ö.'nün 1,80 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.