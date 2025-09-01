Karaman’da bir özel bakım merkezinde, üç çalışanın engelli bireylere şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Yüzde 88 engelli E.C.’nin durumu ablasına bildirmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 2024 Kasım ayında Başyayla ilçesindeki özel bakım merkezinde meydana geldi. Yüzde 88 engelli E.C., kendisine tokat atıldığını ablası M.C.’ye bildirdi. Bunun üzerine Karaman Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yetkililer, bakım merkezinin güvenlik kameralarını inceledi ve çalışan M.D., H.B. ve A.G.’nin bazı engelli bireylere tokat attığını ve yerde sürüklediğini tespit etti.

İdari Soruşturma Başlatıldı

Karaman Valiliği, olayla ilgili açıklama yaparak, “Bazı basın ve sosyal medya organlarında engelli bireylere yönelik şiddet görüntülerinin yer alması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Olay, İl Müdürlüğümüzce Ocak ayında yapılan denetimler sırasında tespit edilmiş olup, idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Valilik açıklamasında, söz konusu çalışanların iş akdinin feshedildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Yetkililer, hukuki sürecin yakından takip edildiğini ve şiddet uygulayan kişilerin gerekli cezayı alacağını kaydetti.