Yılmaz Erdoğan’ın merakla beklenen Netflix dizisi “Organize İşler Karun Hazinesi”, 25 Eylül’de sete çıkmaya hazırlanıyor. Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği BKM Film imzalı dizide, Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen’in ardından yeni oyuncular kadroya dahil oldu.
Çekimlerinin Kasım ayının son haftasında tamamlanması planlanan dizide, Menderes Samancılar “Meftun Baba”, Şükran Ovalı “Efsun”, Onur Akbay “Ferit” ve Ersin Korkut “Şahbaz” karakterlerini canlandıracak.
Muhabir: Zehra Önen