Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adliyesi'nde düzenlenen kokteylde gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Temmuz-1 Eylül'de ceza muhakeme kanunu ve hukuk muhakeme kanunu kapsamında adli ara verildiğini anımsattı.

Bu dönemde bazı mahkemelere ve duruşmalara ara verildiği belirten Karakülah, 'Ancak aciliyeti olan işler ile tutuklu işlemleri görülmeye devam etti. Adli yılımızın ülkemize, milletimize, Eskişehir'imize ve tüm yargı camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Yeni adli yılda inşallah, hakkaniyetli, adaletli ve hukuka uygun kararlar verildiği bir yıl olsun.' ifadelerini kullandı.

Müzik dinletisinin sunulduğu Adli Yıl Açılış Kokteyline, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve yargı mensupları katıldı.