TRT 1 ekranlarının beğenilen yapımı, yeni sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. Selçuk Aydemir’in yönettiği, senaryosunu Sümeyye Karaarslan’ın kaleme aldığı dizide Ahmet Kural’a bu sezon Hande Soral eşlik ediyor.

TRT’den yapılan açıklamaya göre, kara komedi ile dram unsurlarını harmanlayan sevilen dizi, ikinci sezonuyla hafta içi her gün TRT 1’de yayınlanacak. Başarılı oyuncu Ahmet Kural'ın başrolde yer aldığı yapımda, bu sezon kadın gassal karakteriyle Hande Soral da kadroya dahil oldu.

Müzikal Dokunuş Bayhan’dan

İlk sezonda Şahin Kendirci ve orkestrası, "Bana Sor" ve "Yıkılmışım Ben" adlı şarkılarla diziye duygusal bir atmosfer katarken, ikinci sezonda ise Bayhan ve orkestrası müziklere imza atıyor. Yeni sezonda “Yol Arkadaşım”, “Salını Salını” ve “Rüzgar” gibi parçalar izleyiciyle buluşacak.

Yeni Sezon Bölümleri Hafta İçi Her Gün TRT 1’de

Hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve müzikal dokunuşlarıyla izleyiciden tam not alan dizi, bugünden itibaren hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında izlenebilecek.