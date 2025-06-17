Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Guo Jiakun, Çin’in çatışmanın başlangıcından itibaren aktif diplomatik çabalar yürüttüğünü belirtti. Sözcü, “Güç kullanımı kalıcı barış getirmez. Uluslararası ihtilafların çözüm yolu ancak diyalog ve istişareden geçer” diyerek, askeri çatışmaların bölgedeki istikrarı olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Guo, tüm tarafların meşru güvenlik endişelerinin ancak ortak bir güvenlik anlayışının kabulü ile giderilebileceğini ifade etti. Çin’in barışçıl çözümler konusunda kararlılığını sürdürdüğünü aktaran Guo, “Bölgedeki tüm taraflarla olan iletişimimizi artırmaya ve yapıcı diyalog zemini oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Bölgesel ve Küresel Güvenlik İçin Kritik Bir Adım

Orta Doğu, tarihi ve jeopolitik önemi nedeniyle küresel güvenliğin önemli bir parçası konumunda bulunuyor. İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim, bölgesel istikrarı tehdit ederken, küresel ekonomi ve enerji piyasaları üzerinde de doğrudan etkiler yaratıyor. Bu çerçevede, Çin’in barışçıl çözüm çağrısı sadece bölgesel değil, uluslararası güvenlik açısından da büyük önem taşıyor.

Çin, uluslararası arenada çatışmaların tırmanmasını önlemek ve tarafları müzakere masasına oturtmak için pek çok uluslararası platformda diplomatik faaliyetlerde bulunuyor. Guo Jiakun, Çin’in bu süreçte yapıcı rol oynayacağını ve bölgesel iş birliğinin artırılması için girişimlerini sürdüreceğini ifade etti.

Uluslararası Tepkiler ve Çin'in Rolü

İsrail’in 13 Haziran’da İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırı sonrası bölgedeki tansiyon yükseldi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve birçok üst düzey yetkili yaşamını yitirdi. İran’ın İsrail’e karşı misilleme olarak gerçekleştirdiği balistik füze saldırıları da ağır can kayıplarına yol açtı.

Bu gelişmeler sonrası Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’in saldırılarını kınadı ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi çağrısı yaptı. Çin ise, bu çerçevede taraflarla aktif iletişim kurarak arabuluculuk görevini üstlenmeye devam ediyor.

Çin’in Barış ve Diyalog Çağrısının Önemi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün açıklamaları, güç kullanımı yerine diplomatik yolların tercih edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası toplumun da desteğiyle, bölgedeki sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hedefleniyor.

Bölgesel barış ve istikrar için ortak güvenlik anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Guo, bu yaklaşımla tarafların karşılıklı saygı ve anlayış içinde kalıcı çözümler bulabileceğine olan inancını dile getirdi.