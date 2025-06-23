Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından yazılı açıklama gerçekleşti. Bölgedeki tehlikeli ve hızla tırmanan gerilimin büyük endişeyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, “Söz konusu gerilim, Katar Devleti'nin saldırıya uğramasıyla kardeş ülkeleri de etkilemeye başlamış durumda” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu gelişmenin, Irak’ın daha önce defalarca uyarıda bulunduğu, tüm bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit eden ve ciddi riskler barındıran bir senaryonun gerçekleşmesi olduğunun altı çizildi, “Bu tırmanışın daha fazla gerginliğe yol açabileceğini ve çatışmanın seyrinde benzeri görülmemiş, tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyoruz. Yeni aktörlerin çatışmaya dahil olmasının, çatışmanın alanını genişletip bölgesel gerilimi daha da artıracağı konusunda tekrar uyarıda bulunuyoruz. Krizlerin çözümünün tek yolunun diyalog ve diplomatik kanallar olduğunu, askeri seçeneklerin ise sadece daha fazla gerilim ve acı getireceğini belirtiyoruz, bu konudaki değişmez tutumumuzu yineliyoruz“ denildi.