Meta bünyesindeki sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılar arasındaki ilişki biçimini değiştirecek yeni bir modele hazırlanıyor. Platformun, yıllardır merkezde olan “takipçi” sistemini kaldırarak karşılıklı bağlara dayalı “arkadaşlar” yapısını test ettiği öğrenildi. Değişiklik şu aşamada dünya genelinde sınırlı sayıda kullanıcıyla deneniyor.

Profil algısı baştan yazılıyor

Yeni modelle birlikte Instagram profillerinde öne çıkan takipçi sayısının yerini “arkadaş” sayısının alması gündemde.Böylece hesapların gücü ya da popülerliği rakamlarla değil, karşılıklı etkileşimle ölçülecek. Platformun bu adımı, sosyal medyada sayısal yarışın önüne geçmeyi hedefliyor.