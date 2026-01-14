Yazar, Hüseyin Habip Taşkın, insan olarak da yazar olarak da ayrıcalıklı bir dostum. Ayrıcalıklı olmasının nedeni?

Hem kalemini ayrıcalıklı olarak kullanması hem de eşi benzeri az görülen dayanışma duygusu ve bunu pratiğe yansıtması

Bu dayanışma duygusu çerçevesinde sosyal medya üzerinden tanıştık. Yıllardır telefonla görüşürüz, görüntülü ya da sesli. Umarım, bir gün yüz yüze de görüşme olanağı yakalarız.

Her kitabı yayımlandığında bana gönderme inceliğinde bulunur. GORİL VE İNSAN kitabını da gönderdi. O gün üç yazar arkadaşımın daha kitabı gelmişti postadan. Kitabı ben de paylaşmıştım sosyal medyada, çok da merek etmiştim. Postadan alır almaz kitabı okumaya başladım. 64 sayfadan oluşan kitabı hiç bırakmadan bir çırpıda okudum. Gerek konunun akıcılığı gerekse farklı tiplemeler, okudukça kendini içine çekiyor, daha neler olacağı merakıyla beni sürüklüyordu.

Yaklaşık, bir iki saat içinde de okumayı bitirdim.

Kır saçlı adamla Gorilin karşılaşmasıyla ve dünya üzerindeki olumsuzlukları konuşmaya başlamalarıyla dostluk ve ilişkileri başka bir boyuta ulaşıyor. Gerek doğaya karşı acımasız yöneticilere gerekse gözünü para hırsı bürümüş sermayedarlara karşı birlikte bir mücadele örgütlüyorlar. Bunlara zamanla ormandaki diğer hayvanlar, başka insanlar, uzaylılar da dâhil oluyor.

Toplumsal duyarlılığın hayvanlar ve doğa üzerinde betimlemesi diyebileceğimiz bir kitap “Goril ve İnsan” okumanızı öneririm.

Sevgili dostum; yolun açık okuyanın çok olsun.

Şimdi siz okuyanlarımı, Yazar, Hüseyin Habip Taşkın’ın eserleri ve biyografisiyle baş başa bırakıyorum.

Hüseyin Habip Taşkın: 17 Kasım 1960 Rize-Çayeli doğumludur. Babası ve annesi Rize-Pazar-Hemşin-Badara’lıdır.

Taşkın, üç yaşında, babasının hukuk hâkimi olmasıyla İzmir-Bayındır’a taşınırlar. Çocukluğu burada geçer. İlkokulu bitirdikten sonra, Ülfert Onart Ortaokulu’na başlar. 1990 yılında şiir yazmaya başlar. Güney Kültür Sanat Dergisi’nde ve Ardıç Kuşu Dergisi’nde yayımlanır. Kitabın çıkmasıyla birlikte makale yazmaya başlar. Çoban Ateşi, Newroz, Evrensel gazetelerinde ve gençlik eklerinde öykü ve makaleleri yayımlandı.

Kum, Kırmızı ve Siyah Dergisi, Söz ve Eylem Dergisi, Eylül Edebiyat Dergisi’nde makale ve şiirleri yayımlandı.

İnternet ortamında; Pirtuk Weje, Almanyalılar Net, Almanyalı Edebiyat Kültür Sanat Gazetesi’nde makaleleri yayımlandı.

Yazarevi Topluluğu Derneği’nde, şiir ve öykü atölyesinde devamlılık gösterirken, Tüm Emekli Sen Bornova Şubesi’nde Edebiyat Atölyesine de ayda bir katılıyor.

Ege 78’liler Sanat ve Edebiyat Grubu’nda de etkinlik yapılmakta ve amatörce video çekimleri yapmaktadır.

Yazarla ilgili bilgilere, Hüseyin Habip Taşkın youtuba.com’dan ulaşabilirsiniz.

Eserleri:

Canımın İçi Bak Hele/2023 Etki Yayınevi

Kadın Olmak Zor 2005/Gün Yayıncılık

Neydi Birlikte Yaşadıkları/2016 Egeus Yayınevi

Sen Oradaydın 2019/İmla Kitap Yayınları

Ege’den Hemşin’e/2020 Bebek Yayınları

İmparator Kedi/Birinci baskı 2023/ikinci baskı 2025 Kil Yayınları

Namlı Kabadayılar Gezegeni/2025 Kil Yayınları

Goril ve İnsan/2025 Kil Yayınları