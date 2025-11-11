Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeyken motosikletinin ön tekerini kaldırmaya çalışan sürücü, dengesini kaybederek devrildi. Devrilmenin etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan iki kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı. Kaza anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, motosikletin ön tekerleğini kaldırmaya çalıştığı sırada devrilmesi ve iki kişinin yola savrulması yer aldı. (DHA)

Kaynak: DHA