İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşıma araçlarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait fotoğraf, video ve ses içeren içeriklerin kullanımını yasakladı

Başsavcılık tarafından alınan kararın gerekçesi olarak, bu tür içeriklerin kamuya açık alanlarda yer almasının "toplumsal huzuru bozabileceği" ve Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesi kapsamında "suç işlemeye alenen tahrik" suçuna yol açabileceği ihtimali gösterildi.

Söz konusu karar, sosyal medyada İmamoğlu’nun görsel ve ses içeriklerinin yaygın biçimde kullanılmasının ardından geldi. Özellikle X platformunda, binlerce kullanıcının profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirmesi dikkat çekmişti. Bu durumun ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da açıklamalar yapıldı. İmamoğlu’nun avukatları ise, özellikle kamuya ait görüntülerin hukuka aykırı yollarla paylaşılmasının kişisel verilerin ihlali anlamına geldiğini ve bunun TCK 136. maddeye göre suç teşkil ettiğini belirterek savcılığa başvuruda bulundu.