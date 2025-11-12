İddianamede, İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü’nün İstanbul genelinde düzenlenecek kültürel ve sanatsal etkinlikler, tanıtım hizmetleri ve materyal temini için 10 Ocak 2024’te 468 kalemlik bir ihale açtığı belirtildi.

Altı firmanın doküman indirmesine rağmen sadece Kültür AŞ’nin teklif verdiği, 934 milyon 447 bin 750 lira + KDV bedelli sözleşmenin imzalandığı aktarıldı.

Bilirkişi raporuna göre, hizmet alımı adı altında mal alımı yapıldığı, mal, hizmet ve yapım işlerinin aynı ihalede birleştirildiği, 468 kalemlik ihalenin kısmi teklife kapalı tutulmasının rekabeti engellediği ifade edildi.

Ana ihalenin ardından işlerin 18 kısma bölünerek 346 milyon 126 bin 875 liralık kısmının alt yüklenicilere verildiği belirtilirken, bu süreçte 225 milyon 33 bin 125 lira kamu zararı oluştuğu kaydedildi.

‘İhaleler Adrese Teslim Gerçekleştirildi’

İddianamede, tanık ve şüpheli ifadelerine yer verilerek, ihalelerin başından itibaren hangi şirketlere verileceğinin belli olduğu, sürecin “adrese teslim” şekilde yürütüldüğü iddia edildi.

Ayrıca, Medya AŞ çalışanı Fatoş Ayık’ın bilgisayarında yapılan incelemede, Signal uygulaması üzerinden yapılan yazışmalarda, İBB ihalelerinin Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Murat Ongun aracılığıyla organize edildiği öne sürüldü.

İddianamede, bu organizasyonun “İmamoğlu suç örgütüne maddi kaynak sağlama amacı taşıdığı” savunuldu.

2021 Yılındaki İhalede de 53 Milyon Liralık Zarar İddiası

Aynı kapsamda 2021 yılında yapılan 446 kalemlik ihalede de benzer usulsüzlüklerin tespit edildiği belirtildi.

Bu ihalede de sadece Kültür AŞ’nin teklif verdiği ve sözleşmenin 217 milyon 907 bin 400 lira + KDV bedelle imzalandığı, sonrasında işlerin alt yüklenicilere devredildiği, bu süreçte 53 milyon 572 bin 950 lira kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Savcılık, bazı şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğünü, bu kişilere iddianamede yer verilmediğini de bildirdi.