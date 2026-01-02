TRABZONLU ressam Abdulkadir Yıldırım (66), Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal ve tarihi güzellikleri yerinde resmedip, seyyar şövaleyle tuvaline yansıtıyor.

Trabzonlu ressam Abdulkadir Yıldırım, Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal ve tarihi güzellikleri yerinde resmederek tuvaline aktarıyor. Resim sanatına küçük yaşlarda ilgi duyan Yıldırım, yaklaşık 38 yıldır yağlı boya ve izlenimci bakış açısıyla eserler üretiyor. Çalışmalarını doğada gerçekleştirmeyi tercih eden Yıldırım, resmetmek istediği yapıya ya da manzaraya göre seyyar şövalesini kurarak gün ışığında bire bir gözlem yaparak çalışıyor. Bugüne kadar 1300'e yakın tabloya imza atan Yıldırım, eserlerini yurt içi ve yurt dışında açtığı sergilerle sanatseverlerle buluşturuyor. Yaklaşık 100 tablosu özel koleksiyonlarda yer alan ressam Yıldırım, aynı mekanı, farklı zaman ve farklı açılardan resmederek ışık ve atmosfer değişimlerini eserlerine taşıyor. Şövalesini dünyaca ünlü inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı'nı gören yamaca kuran Yıldırım, kar yağışının ardından oluşan manzarayı canlı performansla tuvaline aktardı.

'DOĞAL GÜZELLİKLERİ YANSITIYORUM'

Resim sanatına olan bağlığını anlatan ressam Abdulkadir Yıldırım, 'Resim sanatına, küçük yaşta bisikletimi alıp, resim malzemelerimi koyup, doğada çalışarak başladım. 1987 yılından beri yağlı boya tablolarımı yapmaya başladı. İzlenimci anlayışla tümüyle doğada çalıştım. Bugüne kadar fazla koşturduğumu söyleyebilirim. 1300 tane tablo yaptım. Yurdun birçok yerinde açtığım gibi yurt dışında da sergi açtım. Yaklaşık 100 tablom özel koleksiyonlarda var. Resim sanatını seviyorum. Çalışma anlayışımda kar, soğuk demeden çalışmak var. Vazgeçemiyor ve bizzat yerinde çalışmayı tercih ediyorum. Böylece birçok ile giderek oradaki doğal güzellikleri yakalayıp, tuvalime yansıtmaya çalışıyorum. Videolar çekiyorum. Belki de birçok kişinin resim sanatına gönül vermesine vesile oluyorumdur' ifadelerini kullandı.

'GÜZEL ORTAMLARDA ÇALIŞMAYI TERCİH EDİYORUM'

Ressam Yıldırım, Sümela Manastırı'nın farlı zamanlarda farklı açılardan resmettiğini ifade ederek, 'Doğada çalıştığınız zaman binlerce insan çalışmanızı paylaşıyor ve sorular yönlendiriyor. Atölyem de var ama güzel bir ortamda çalışmayı tercih ediyorum. Kalan küçük dokunuşları atölyemde yapıyorum. Yıllardır yaptığım için bir resmi çok kısa sürede tamamlıyorum. Resim sanatı, Trabzon'da da ileri boyutta; yurdun önemli yerlerinde Trabzonlu sanatçılar var. Avrupa'daki resim sanatında Floransa ne ise Türkiye'de de Trabzon öyle. Sümela Manastırı'nı çok seviyoruz, gerçekten çok güzel. Burada 5'inci canlı performansım. Değişik zamanlarda, değişik açılardan çalışmalar yaptım. Olumlu tepkiler alıyorum. Resim sanatıyla ilgilenen arkadaşlarım çalışma anlayışımı sevdiklerini söylüyor. Birlikte de çalışıyoruz' dedi.

'DOĞADA ÇALIŞMAKTAN KEYİF ALIYORUM'

Doğada çalışmanın mutluluğunu anlatan Yıldırım, 'Doğada çalışmak farklı bir duygu. Eşim de arada bana eşlik ediyor. Bu toprakların bir çocuğu olarak binlerce yıllık bir tarihi geçmişi olan Trabzon'umuzun naçizane yetiştirdiği bir sanatçıyım. Doğada çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Yaparkenki duygularımı ifade edemem. Çalışma anlayışım, gün ışığında izlenimci anlayışı. Tanınan Van Gogh'un çalışma türü. Doğaya gider, seyyar şövalesini kurar ve resmeder. Bazen bir yer birkaç kez resmedilebilir. Yağlı boya, empresyonist tarzda resim çalışmaları olarak adlandırırız' diye konuştu. (DHA)