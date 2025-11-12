BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde yaşanan ve bölgede tedirginliğe neden olan deprem fırtınasına ilişkin açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Son dönemde Sındırgı Fayı da deprem üretmeye başladı. Eskiden çok az bir aktivitesi vardı. Birden fazla fayın devreye girmesi nedeniyle deprem fırtınası birkaç ay sürebilir” dedi.

Sındırgı’da Peş Peşe Depremler Yaşandı

Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos’ta ve 27 Ekim’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremler sonrası bölgede binlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Süregelen depremler halk arasında tedirginliğe yol açarken, uzmanlar bölgede “sıra dışı bir sismik hareketlilik” yaşandığını belirtiyor.

“Depremler Birbirini Tetikledi”

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki hareketliliğin nedenine ilişkin, “Sistemin içindeki fayların varlığı ve bölgenin jeotermal yapı özellikleri aktiviteyi artırıyor. 10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğündeki ana şoktan sonra binlerce artçı şok yaşandı. 27 Ekim’de meydana gelen ikinci 6.1 büyüklüğündeki deprem ise birincisini tetikledi” açıklamasında bulundu.

“Normalde 10 Ayda Olması Gereken Aktivite 3 Ayda Yaşandı”

Sındırgı’daki sismik hareketliliğin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu vurgulayan Sözbilir, “Bu durum, Sındırgı Fayı’nın güneyindeki ölü fayların da aktif hale geldiğini gösteriyor. Bölgedeki deprem aktivitesi 18 bini aşmış durumda. Normal şartlarda Türkiye genelinde 10 ayda olması gereken aktivite, Sındırgı’da 3 ayda gerçekleşti. Bu, ciddi bir deprem yoğunluğuna işaret ediyor” dedi.

Sözbilir ayrıca, 3 ila 4 büyüklüğündeki artçıların sık görülmesinin bölgedeki jeotermal sistemle ilişkili olduğunu belirterek, “Bu tür olaylar dünya genelinde de ‘deprem fırtınası’ veya ‘deprem dizisi’ olarak adlandırılıyor” ifadelerini kullandı.

“Hasarlı Binaların Hepsi Boşaltıldı”

Depremler nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, “Türkiye Afet Müdahale Planı devreye sokuldu. Psikososyal destek ekipleri halkla birebir ilgileniyor. Hasarlı binaların tamamı boşaltıldı ve vatandaşlar güvenli bölgelere taşındı. Dolayısıyla can kaybı riski ortadan kalktı” dedi.

“Deprem Fırtınası Birkaç Ay Daha Sürebilir”

Sözbilir, Sındırgı’daki fay hareketliliğinin batıda Gelenbe Fayı ile sınırlandığını, ancak güneydoğuya doğru aktivitenin devam ettiğini belirterek, şu uyarıda bulundu:

“Deprem aktivitesi bu bölgede ilerleyip sürebilir. Son dönemde Sındırgı Fayı da deprem üretmeye başladı. Eskiden çok az bir aktivitesi vardı. Birden fazla fayın devreye girmesi nedeniyle bu deprem fırtınası birkaç ay daha devam edebilir.”