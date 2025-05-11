İlk olarak AK Parti Yunak ilçe başkanlığını ziyaret eden Özgökçen, burada partililerle bir araya geldi. Özgökçen, daha sonra ilçe başkanı Mustafa Aktaş ve beraberindeki heyet ile Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay'ı ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Özgökçen, ilçe Kent Meydanı'nda faaliyet gösteren esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Çarşı merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Özgökçen, halkın taleplerini dinledi.

Ziyaret kapsamında Yunak Kaymakamlığı ve MHP Yunak İlçe Başkanlığına da uğrayan Özgökçen, burada da bir süre sohbet etti.

Yunak Öğretmenevi Konferans Salonunda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Özgökçen, muhtarların istek, talep ve sorunlarını dinleyerek not aldı.

Özgökçen'e ziyaretleri sırasında AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.