Kaza, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak üzerinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 34 FUV 038 plakalı otomobil ile K.E. yönetimindeki 34 RV 7124 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.D.'nin kullandığı otomobil rögar bacasının üzerine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobillerin sürücüleri ile yolculardan S.T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobiller, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.