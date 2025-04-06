Kaza saat 18.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinde yaşandı. Yunus Emre Mahallesi - Fenertepe hattında 78C hat numarası ile hizmet veren İETT otobüsü, sağanak yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde araçtaki yolculardan 5'inin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan cadde, otobüsün çekici ile kaldırılmasının sonra tekrar araç geçişlerine açıldı. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
İETT otobüsü kaza yaptı
İstanbul Başakşehir'de şoförünün hakimiyeti kaybettiği İETT otobüsü duvara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
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