Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle seyir halindeyken evli olan sevgilisini, eşinin yanında başka bir araçta görünce büyük bir öfkeye kapıldı. Gördükleri karşısında sinirlerine hakim olamayan Ç.Ö., içinde sevgilisi ve eşinin bulunduğu aracı takibe aldı.

Takip esnasında hızını artıran Ç.Ö., ani bir hamleyle çiftin bulunduğu araca önden çarparak durdurdu. Yaşanan çarpışmanın ardından büyük bir panik yaşayan araç sürücüsü ve eşi, çevredeki bir markete sığınarak korunmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak öfkesi dinmeyen Ç.Ö., aracıyla ikinci kez hareket ederek sevgilisi ve eşine ait otomobile bir kez daha kasten çarptı. Sinir krizi geçiren kadın, olay yerinde uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. Güçlükle sakinleştirilen Ç.Ö., sonunda araçtan indirildi ve sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumu kontrol altına alınan Ç.Ö., tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Aynı şekilde olayda ismi geçen sevgilisi ve eşi de ifadeleri alınmak üzere karakola çağrıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber ve Kamera:Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR(DHA)