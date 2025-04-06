Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın 45+4. dakikasında bordo-mavili ekip, Draguş'un kaydettiği golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda Talisca'nın 3 ve Skriniar'ın bir kez ağları havalandırdığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak puanını 68'e yükseltti.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Trabzonspor karşısında hata yapmayan sarı-lacivertliler, zirveyle aradaki puan farkını 3'e indirerek şampiyonluk şansını devam ettirdi.

İkinci yarıda oyuna giren Talisca, "hat trick" yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Anderson Talisca, ikinci yarıda dahil olduğu karşılaşmada galibiyetin mimarı oldu.

Müsabakanın 46. dakikasında Djiku'nun yerine oyuna giren Talisca, 51. dakikada kazanılan penaltı atışında fileleri havalandırırken, 64. dakikada ise takımının üçüncü golünü attı.

Anderson Talisca, 77. dakikada ise Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışından gelişine sert bir şutla ağlara göndererek maçtaki 3. golünü attı.

Brezilyalı futbolcu, Türkiye'deki kariyerinde ilk defa "hat-trick" yaptı. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Talisca, siyah-beyazlı forma altında ilk sezonunda 17 gol atarken, "hat-trick" yapamamıştı.

Bir sonraki sezonda Beşiktaş'la lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda 47 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 20 kez fileleri havalandırırken, bir maçta en fazla 2 gol atmıştı.

Bu sezon 4. kez geriye düştüğü maçı kazandı

Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 4-1 galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez geriye düştüğü bir maçı kazandı.

Ligin 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kulüp tarihinin en erken golünü yiyen Fenerbahçe, ilk yarısı 2-2 biten maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, 21. haftada ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı maçta Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup ederken, 22. haftada ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2'yle geçti.

Milan Skriniar, üst üste ikinci kez ağları havalandırdı

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Trabzonspor karşısında takımını öne geçiren golü atarken, ligde üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Tadic'in ceza sahası içinde kayarak verdiği pasta penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunu yapan Skriniar, takımının ikinci golünü kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 5. dakikada takımını öne geçiren isim olmuştu.

Penaltı VAR'dan geldi

Müsabakanın 50. dakikasında Osayi-Samuel, ceza sahasına girerken Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Mehmet Türkmen bu pozisyonda faul kararı verip Mustafa Eskihellaç'a sarı kart gösterdi.

VAR odasından gelen uyarıda pozisyonun ceza sahası çizgisi üzerinde olduğu belirtilirken, hakem Mehmet Türkmen de penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

İlk yarı

20. dakikada Dzeko'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Saint-Maximin'in yerden uzak direğe şutunda, top kaleye paralel auta çıktı.

25. dakikada Malheiro'nun hatalı geri pasında topu kapan Amrabat, kaleciyi önde gördü. Faslı orta sahanın, aşırtma şutunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Lundstram'ın pasında sağdan çizgiye inen Zubkov'un ortasında, altıpas üstünde Banza'nın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada Dzeko'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fred'in penaltı noktası civarından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

36. dakikada Saint-Maximin'in pasında ceza sahasının sol çaprazından çizgiye inen Szymanski'nin ortasında, top üst direkten oyun alanına döndü.

39. dakikada ani gelişen atakta topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Zubkov'un çaprazdan şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

45+4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Savunmada Djiku'dan sıyrılan Zubkov, Banza'yı gördü. Ceza sahasına giren Banza'nın pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top filelere gitti.

Trabzonspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

51. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Osayi-Samuel, Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kalınca, VAR odasından yapılan uyarı üzerine hakem Mehmet Türkmen penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.

60. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Yapılan orta sonrasında oluşan karambolde Tadic'in pasına penaltı noktası civarından Skriniar'ın şutunda top filelere gitti.

64. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Soldan rakibinden sıyrılarak sıfıra inen Saint-Maximin'in yerden penaltı noktasına çıkardığı topa, Talisca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

72. dakikada Talisca'nın pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Dzeko'nun uzak direğe yerden şutunda, kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi.

77. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Szymanski'nin ortasında, savunmanın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Talisca'nın gelişine volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1

Fenerbahçe, müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Muhabir: Süha Gür