Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Karaman'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve beraberindeki heyet, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Vali Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret eden Turhan ve beraberindeki heyet; Karaman Şehit Aileleri Derneğini, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karaman Şubesini, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesini, Dursun Fakih Huzurevini ve Ahmet Mete Huzurevini ziyaret etti.