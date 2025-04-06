Ramazan Bayramı tatili ile ara tatilin son günlerinde Afyonkarahisar'ı diğer illere bağlayan yollarda araç trafiği artış gösterdi Dönüş yoluna geçen tatilciler, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluğa sebep oldu. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, trafik kurallarına uymaları için uyarırken, tanıtıcı broşür dağıtıldı ve sürücüler simülasyonla bilgilendirildi. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama ve kazalar meydana geldi.

Trafik tedbirlerinin alınmaya başladığı 26 Mart'tan bugüne kadar yaklaşık 6 milyona yakın aracın Afyonkarahisar'dan geçiş yaptığı belirtildi. Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu en çok arife günü 647 bin araçla yaşandı. Yaşanan 146 kazada 102 kişi yaralandı. Tatilin son günlerinde oluşabilecek araç yoğunluğuna yönelik Afyonkarahisar Bölge Trafik Müdürlüğü'nde 140 ekip ve 304 personelin görev aldığı belirtildi.

Trafik kurallarına uyulması gerektiğine belirten Afyonkarahisar Trafik Bölge Müdürü Selim Yavuz, "Ramazan Bayramımızın dönüş yolunda trafik yoğunluğunun her zamankinden daha fazla olacağı değerlendirilerek 5 ve 6 Nisan tarihlerinde sürücülerimizin güvenli yolculuk yapmaları için denetimlerimizi artırdık. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşların güvenli yolculuk etmeleri için tatil dönüşünde tedbirler kapsamında toplam 140 trafik ekibi ve takviyelerle birlikte 304 personel ile tam kapasite görev yapmaktayız. Trafik tedbirlerinin başladığı 26 Mart tarihinden bu saate kadar güzergahlarımızdan 6 milyona yakın araç geçişi olmuştur. İlimizden en yoğun geçiş 647 bin araç geçişi ile arife günü gerçekleşmiştir. Bayram tedbirlerinin başlamasından itibaren polis sorumluluk alanı olan güzergahlarımızda 146 kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 102 vatandaşımız yaralanmış, bir önceki bayrama göre kaza ve yaralı sayımızda düşüş olmuştur. 40 binden fazla araç kontrol edilmiş ayrıca Mobil Radar ve Elektronik Denetleme Sistemlerimiz aktif denetimlerine devam etmektedir" diye konuştu.