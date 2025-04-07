Ankara’da sosyal medya üzerinden kurdukları tuzaklarla erkekleri fuhuş vaadiyle kandırarak ağına düşüren ve daha sonra paralarını gasp eden suç çetesine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir vatandaşlardan gelen benzer şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, çetenin sosyal medya üzerinden erkeklerle iletişime geçerek onları ev ya da otel gibi mekanlara davet ettiği belirlendi. Çete üyeleri, buluşma sırasında mağdurları bir süre oyaladıktan sonra, dışarıda bekleyen erkek çete üyelerini içeri çağırarak, tehdit ve şiddet yoluyla mağdurların üzerlerindeki para ve değerli eşyaları gasbediyordu.

Yaklaşık 3 ay süren titiz soruşturma sürecinin ardından, polis ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin bir mağdura yönelik gasp eylemini gerçekleştirdikten sonra olay yerinden ayrıldıkları anlara ilişkin görüntüler, hem olayın yaşandığı otelin hem de çevredeki başka bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler, polis ekipleri tarafından delil dosyasına eklendi.