Bu haftaki konuklar, Türk komedisinin iki sevilen ismi Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak oldu. Program boyunca yalnızca gülmekle kalınmadı, samimi itiraflar, yaratıcı süreçler ve gündeme dair mizahi yorumlar da ekran başındakilere keyifli bir sohbet sundu.

Programın açılışında enerjileriyle stüdyoyu şenlendiren ikili, tanışma hikâyelerinden çocukluk anılarına, yazarlık süreçlerinden sosyal medyayla ilişkilerine kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulundu. Büyükak’ın yazarlıkta eşinden aldığı destek, Çevik’in kamera önündeki heyecanları ve “Tolghow” turnesinin son durumu da konuşulan konular arasındaydı.

Mizahın Derinliklerine Yolculuk

Programda dikkat çeken bölümlerden biri de “Türkiye’de yaşanan olayların mizaha dönüşmesi” üzerine yapılan sohbetti. Mizahın bir kaçış değil, yüzleşme yöntemi olduğunu vurgulayan ikili, izleyiciyi hem düşündürmeyi hem de güldürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Tolga Çevik, Atatürk’ü canlandırmanın kendisi için nasıl büyük bir sorumluluk ve onur olduğunu aktarırken, İbrahim Büyükak ise tek kişilik oyun yapma fikrine açık kapı bıraktı.