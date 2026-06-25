Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France verilerine göre, 23 Haziran ve önceki gün ülkede yılın en sıcak günleri kaydedildi.

Ölçümlere göre:

Paris’te sıcaklık 40,3 derece

Bordeaux’da 41,8 derece

Cazaux’da 43,6 derece seviyelerine kadar çıktı

Uzmanlar, bu değerlerin birçok bölgede “tehlikeli sıcaklık eşiği” anlamına geldiğini belirtti.

Alarm Seviyesi Yükseltildi

Ülke genelinde sıcak hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte:

72 vilayette kırmızı alarm

48 vilayette orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm

Haute-Garonne ve Deux-Sèvres vilayetlerinde ise kırmızı alarm ilan edildi

Yetkililer, özellikle ormanlık ve kırsal alanlarda yangın riskinin kritik seviyeye ulaştığını vurguladı.

18 Haziran’dan Bu Yana 48 Can Kaybı

Aşırı sıcakların etkili olduğu 18 Haziran’dan bu yana ülke genelinde 48 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, özellikle serinlemek için su kenarlarına yönelen vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Yetkililerden Uyarı

Fransız makamları, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda çağrıda bulundu.