Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France verilerine göre, 23 Haziran ve önceki gün ülkede yılın en sıcak günleri kaydedildi.
Ölçümlere göre:
- Paris’te sıcaklık 40,3 derece
- Bordeaux’da 41,8 derece
- Cazaux’da 43,6 derece seviyelerine kadar çıktı
Uzmanlar, bu değerlerin birçok bölgede “tehlikeli sıcaklık eşiği” anlamına geldiğini belirtti.
Alarm Seviyesi Yükseltildi
Ülke genelinde sıcak hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte:
- 72 vilayette kırmızı alarm
- 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm
- Haute-Garonne ve Deux-Sèvres vilayetlerinde ise kırmızı alarm ilan edildi
Yetkililer, özellikle ormanlık ve kırsal alanlarda yangın riskinin kritik seviyeye ulaştığını vurguladı.
18 Haziran’dan Bu Yana 48 Can Kaybı
Aşırı sıcakların etkili olduğu 18 Haziran’dan bu yana ülke genelinde 48 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, özellikle serinlemek için su kenarlarına yönelen vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Yetkililerden Uyarı
Fransız makamları, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda çağrıda bulundu.