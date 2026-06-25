Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Belediye Meclis Üyesi Fuat Kalaycı ve İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Dada ile birlikte, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen Kentsel Tasarım Programı Stüdyosu kapsamında yüksek lisans öğrencilerinin hazırladığı fikir projelerinin final jürisine katıldı.

ODTÜ Kentsel Tasarım Stüdyosu’nda, Filyos Vadisi ve Çaycuma’nın kuzey bölgesine yönelik geliştirilen projeleri dikkatle inceleyen Başkan Kantarcı, öğrencilerin çalışmalarını ufuk açıcı ve değerli bulduğunu ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti.

Program kapsamında stüdyo yürütücüsü Prof. Dr. Müge Akkar Ercan ve Dr. Burak Özdöver’e teşekkür eden Kantarcı, üniversiteler ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin kentlerin geleceğine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Üzülmez Kültür Vadisi İçin Hazırlanan Sergiyi Gezdi!

Sunumların ardından Başkan Kantarcı ve beraberindeki heyet, Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Zonguldak’taki Üzülmez Kültür Vadisi için hazırladığı fikir projelerinden oluşan sergiyi de gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kentsel tasarım ve planlama alanında gençlerin ortaya koyduğu projelerin bölgenin geleceğine ışık tuttuğunu belirten Kantarcı, akademik çalışmaların yerel kalkınma açısından önemli bir rehber niteliği taşıdığını söyledi.